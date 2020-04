El nombre de morts a Espanya augmenta per segon dia consecutiu: 757 en 24 hores

La xifra de morts diaris a Espanya torna a pujar per segon dia consecutiu. En les últimes 24 hores s'han registrat 757 morts per coronavirus, que situen el total en 14.555. Dimarts, la dada de morts diaris també va augmentar després de dies en descens. Pel que fa al nombre de contagis, n'hi ha 6.180 més i, en total, ja s'arriba als 146.690 arreu de l'Estat. La bona notícia és que continua augmentant també el nombre de persones que ha superat la malaltia: 48.021 des que va començar la crisi, això són 4.813 més que ahir.Aquest dimecres, el govern espanyol no ha facilitat la dada de persones a l'UCI i ha emplaçat les comunitats autònomes a reportar les dades acumulades de pacients que necessiten cures intensives. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, va assegurar ahir que s'havia superat la fase de risc de col·lapse del sistema, i va apuntar que el confinament total començaria a aixecar-se a partir de dilluns vinent. Com des de l'inici de la crisi del coronavirus, la Comunitat de Madrid continua sent el territori més afectat, amb 42.450 contagis detectats i 5.586 morts. Catalunya té comptabilitzats 29.647 positius i 3.041 morts. En el cas català, més de 1.000 morts s'han produït en residències, tal com va detallar ahir a última hora el Departament de Treball.L'increment diari de nous contagis s'ha situat al 4% i manté la tendència dels últims dies, tal com ha detallat la doctora María José Sierra, membre del comitè de gestó tècnica del coronavirus. L'increment de pacients a les UCI també mostra un lleuger descens, tot i que la descongestió de les UCI trigarà temps a veure's normalitzat perquè les dades d'avui mostren contagis de fa dues o tres setmanes. Un 32% dels pacients ja ha estat donat d'alta, que suposa el major ascens de recuperats aquesta setmana.La policia espanyola ha tornat a carregar contra les actituds "irresponsables i incíviques" d'alguns ciutadans. José García Molina, comissari principal, ha detallat el cas d'un home d'Elx sancionat una trentena de vegades que finalment ha estat posat a disposició judicial. En les últimes 24 hores, la policia ha detignut 91 persones i ha aixecat prop de 5.000 actes. Un dia més, el comissari ha alertat del risc de les fake news, que poden generar situacions d'alarma social i d'alteració de l'ordre públic, i ha demanat als ciutadans que no surtin de casa tot i la festivitat de Setmana Santa.La Guàrdia Civil, en la mateixa línia, ha insistit que no es pot anar a la segona residència i fer-ho pot implicar sancions i condemnes penals. "La Guàrdia Civil serà contundent en aquests situacions", ha ressaltat José Manuel Santiago, cap de l'estat major de l'Institut Armat. En les últimes 24 hores, s'han fet 25 detencions, la majoria relacionades amb incompliments reiterats de les restriccions, i s'han posat més de 6.000 denúncies. Santiago també ha alertat de les ciberestafes per internet, especialment del tipusLa mobilitat continua sota mínims i els nivells d'ocupació de Rodalies a Madrid es troba al 10% i a Catalunya al 7%. Pel que fa al transport de carretera interurbà les xifres també són molt baixes i el transport aeri manté la tendència a la baixa. Els vols que es mantenen són majoritàriament entre la Península Ibèrica i les Illes Balers i Canàries, i també entre les diverses illes. Aena també està ajustant la seva oferta a la reducció de la demanda, com ha detallat Maria José Rallo, secretària general de Transports, que ha tornat a recordar la necessitat de minimitzar a màxim els viatges.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor