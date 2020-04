Els Mossos irrompen en una missa clandestina a Sant Cugat en ple confinament

Els Mossos d'Esquadra van denunciar aquest passat dimarts 31 de març al mossèn de l'església de Valldoreix i a sis persones més per estar celebrant una missa en ple confinament decretat per les autoritats a causa del coronavirus; tal com va avançar Cugat Mèdia En declaracions a, des del cos policial expliquen que van "assabentar-se" de la situació quan uns agents van aturar a dues persones que caminaven juntes pel carrer. En preguntar-los cap a on anaven, els van respondre que es dirigien cap a la Parròquia de Sant Cebrià per assistir a missa. En aquell moment, els Mossos van aixecar acta a tots dos i els van ordenar tornar cap a casa.Tot seguit, els policies es van dirigir cap a l'església. En arribar, a l'interior de l'edifici religiós es van trobar amb el mossèn oficiant una missa, acompanyat de quatre persones més. Els Mossos els van denunciar a tots per incompliment de l'ordre de confinament.

