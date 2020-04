La contaminació multiplica el risc de morir per coronavirus

Un estudi de la Universitat de Harvard ha alertat que viure en una zona amb alta contaminació pot multiplicar el risc de morir per coronavirus. Els investigadors han estudiat l'evolució dels pacients de més de 1.000 municipis nord-americans amb diferents nivells de contaminació i han conclòs que l'estat de l'atmosfera incideix directament en el desenvolupament de la Covid-19.Segons els científics, això és degut al fet que els habitants de les zones on hi ha alts nivells de partícules PM2.5 són més vulnerables. L'alta contaminació els ha fet desenvolupar moltes més malalties cardiovasculars i respiratòries i això els fa més dèbils davant la pandèmia.En concret, el complex model matemàtic creat a Harvard demostra que per cada microgram per metre cúbic de partícules, el risc de mortalitat pot augmentar fins al 15%. L'estudi, a més, assegura que si no s'haguessin donat uns nivells de contaminació tan alts en els darrers vint anys, la mortalitat del coronavirus es podria haver reduït en un 10% en l'àmbit mundial.Per aquest motiu, els investigadors han advertit que caldrà prendre més mesures en aquelles zones afectades per les partícules i han posat en evidència la importància d'enduir les normatives mundials pel que fa a la qualitat de l'aire.A Catalunya, aquestes zones amb alta pol·lució són principalment les properes a la capital catalana. Barcelona és la ciutat amb més partícules PM2.5, seguida de l'Hospitalet del Llobregat i Badalona.Altres poblacions com Terrassa, Sabadell, Sant Adrià del Besòs o Mataró són altres municipis amb nivells elevats. També hi destaquen alguns punts calents al Camp de Tarragona, com ara a Vila-seca, i a l'Ebre, especialment a Vandellòs. Lleida i Girona són les demarcacions amb menys risc de mortalitat per coronavirus.

