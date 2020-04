El cap del comitè científic de la UE dimiteix per discrepàncies amb Brussel·les

El president del Consell Europeu de Recerca, Mauro Ferrari, ha presentat la seva dimissió per discrepàncies amb la Comissió Europea sobre la lluita contra el covid-19, segons ha publicat el Financial Times.El cap del màxim comitè científic de la Unió Europea ha renunciat al càrrec que ocupava des del gener d'enguany després de fracassar en el seu intent de convèncer a l'executiu d'Úrsula Von der Leyen que calia implementar un programa científic de gran abast per lluitar contra la pandèmia. "Estic extremadament decebut amb la resposta europea al covid-19", assegura Ferrari al Financial Times.Professor de matemàtiques, enginyeria i medicina, Ferrari és un dels pioners de la nanomedicina i abans d'accedir al càrrec europeu va desenvolupar la seva carrera principalment als Estats Units.

