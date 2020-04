Sagunt farà una macrofesta per als nens i nenes que hagin complert anys durant el confinament

L'alcalde de la localitat de Sagunt, capital de Camp de Morvedre (País Valencià), ha dictat un ban especial on es diu que se celebrarà una festa d'aniversari per a tots els nens i nenes del municipi que hagin complert anys durant el confinament. Hi estaran convidats tots els infants de la ciutat.La celebració es farà al Casal Jove un cop hagi passat l'estat d'alarma. La data encara no s'ha determinat.L'alcalde ha destacat en una roda de premsa que també s'han posat en marxa altres iniciatives adreçades als més petits, com l'autorització per al Ratoncito Pérez, que podrà circular lliurament pels carrers de la localitat, i la felicitació d'aniversari per part de la Policia Local als nens i nenes que facin anys durant el confinament.En la mateixa línia, Moreno ha explicat que s'ha fet un ban per a la macrofesta per a ningú tingui cap dubte que es farà.

