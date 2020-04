L'hospital de campanya de l'Institut Guttmann ja és a punt per rebre pacients

El pavelló de l'Institut Guttmann, que habitualment es fa servir per a la rehabilitació dels pacients neurològics del centre, s'ha convertit ja en un hospital de campanya per atendre pacients lleus de coronavirus. S'hi han habilitat 71 llits, que funcionaran com una extensió de l'Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti), quan aquest ho requereixi.Aquests dies, sanitaris d'atenció primària s'estan formant a les instal·lacions del centre badaloní per incorporar-se quan sigui necessari. El director de l'Institut Guttmann, Josep M. Ramírez, explica que s'ha treballat amb molta cura per garantir la seguretat sanitària al centre, amb la creació d'accessos independents per als pacients covid-19 que asseguren l'aïllament de tots els espais.Els operaris ja han enllestit els treballs per adequar el pavelló de l'Institut Guttmann en un temps rècord, tot i que aquests dies encara s'estan acabant de polir alguns detalls, com el tancament del finestral de l'edifici. Els llits ja hi són i la majoria ja estan vestits i a punt per rebre els primers pacients.També s'ha instal·lat el sistema informàtic i la infermeria necessària per atendre els pacients que Can Ruti pugui acabar derivant. A més, se l'ha dotat amb una instal·lació d’oxigen per a la teràpia respiratòria dels pacients ingressats que la necessitin. El pavelló, però, de moment és buit i fins a finals de setmana o principis de la següent no es preveu que hi arribin pacients.I és que abans que es comenci a utilitzar l'hospital de campanya del pavelló cal que la situació de col·lapse sigui una realitat a Can Ruti i que s'esgotin també les altres 76 places disponibles a l'edifici principal de l'Institut Guttmann, on ja la setmana passada es van habilitar dues unitats d'hospitalització senceres per tractar pacients amb Covid-19.En aquestes unitats, que sí estan en marxa, hi treballen professionals de l'Institut Guttmann i de Can Ruti, mentre que a l'hospital de campanya s'hi desplaçaran professionals sanitaris d'atenció primària que ara estan rebent una formació específica. "En el cas del pavelló es tracta d'una cessió d'espai", comenta el director de l'Institut Guttmann.A banda del pavelló, el centre de neurorehabilitació també ha posat a disposició de l'Hospital Germans Trias la zona annexa del gimnàs, que funciona ara com a "back office" de l'hospital de campanya. L'Institut Guttmann col·labora també en aspectes logístics com ara la cuina, el manteniment o la neteja.Pel que fa al seu funcionament, actuarà "amb una dinàmica d'hospital extern", explica el doctor Josep M. Ramírez. "L'entrada es diferent per garantir l'aïllament dels espais nets i bruts. S'ha dissenyat amb molta cura i és impressionant que amb una setmana s'ha fet tot això", afegeix. El director destaca també "l'harmonia i cohesió" entre professionals dels dos centres.

