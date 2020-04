Bartomeu revoluciona la junta del Barça exigint la dimissió dels directius «deslleials»

Els despatxos del Barça treuen fum fins i tot durant el confinament. L'últim incendi s'ha produït aquest dimarts, quan el president Josep Maria Bartomeu ha exigit la dimissió a quatre directius per la seva "deslleialtat", segons explica el diari Sport i "maniobrar a la seva esquena".Bartomeu ha suspès la reunió telemàtica que hi havia aquest dimarts, però s'ha reunit per separat amb els quatre directius afectats: els vicepresidents Emili Rousand i Enrique Tombas, el vocal i encarregat del Barça B, Silvio Elías, i l'encarregat de l'àrea comercial Josep Pont.En el cas d'Emili Rousand la decisió és especialment sorprenent, ja que es donava per fet que ell seria el candidat continuista de la junta de Bartomeu, que ha decidit donar un cop de volant exigint la dimissió d'aquests directius, als quals els ha donat dues hores per abandonar el càrrec amb l'amenaça de relegar-los, explica Sport.El president no té la capacitat de destituir-los, però sí que pot canviar les seves funcions, pel que en cas de continuar hauran de fer-ho amb les tasques menys rellevants.

