Els morts per coronavirus a Catalunya segueixen a la baixa: 133 en les últimes 24 hores

Les morts a Catalunya per coronavirus es mantenen amb una tendència a la baixa, segons les noves dades del Departament de Salut i les xifres que s'han acumulat en els últims cinc dies. 133 noves víctimes mortals en les 24 hores eleven el número total a 3.041 persones que han perdut la vida.Segueixen sent xifres molt inferiors a les 262 de fa justament una setmana (rècord absolut des que hi va arribar la pandèmia a Catalunya o les més de 240 de dimecres i dijous passats).Entre els dos dies de cap de setmana s'han detectat 1.324 positius nous de SARS-CoV-2 a Catalunya, una de les xifres més baixes de l'última setmana, la més crítica. Des de l'inici de la pandèmia, el territori català ha sumat un total de 29.647 infectats. 4.603 d'aquests són professionals sanitaris.Les dades positives arriben gràcies els 12.250 pacients de coronavirus que ja han rebut l'alta des de l'inici de la pandèmia. En les últimes hores s'han comptabilitzat 1.512 persones que han superat la malaltia, el doble de les sumades ahir dimarts.Arran de l'aixecament del perímetre policial que blindava la conca d'Òdena, el Departament de Salut ja ha informat que no facilitarà més dades específiques dels efectes de la pandèmia a la zona.

