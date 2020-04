L'Eurogrup s'encalla en la resposta econòmica al coronavirus: sense acord després de 16 hores

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020

L'acord, si és que arriba, haurà d'esperar. El primer intent dels ministres d'economia i finances dels estats membres de la Unió Europa per trobar una resposta pactada a la crisi del coronavirus ha acabat, de nou, sense acord. La reunió s'ha allargat 16 hores, fins que el president de l'Eurogrup, Mário Centeno, l'ha donat per acabada aquest dimecres a primera hora del matí. Hi tornaran dijous.Són dies convulsos al carrer, als hospitals, als despatxos dels governs d'arreu d'Europa i també a les grans institucions del continent. L'Eurogrup continua encallat sobre quins han de ser els mecanismes per finançar les lluites derivades al continent contra els efectes de la Covid-19. "Ens hem apropat a un acord, però no hi hem arribat", ha resumit Centeno a Twitter aquest matí.Les últimes trobades a nivell europeu han estat infructuoses a l'hora d'establir solucions que permetin als països més afectats -en aquest cas, Espanya i Itàlia- obtenir recursos per finançar les mesures necessàries.Sobre la taula de l'Eurogrup hi ha tres propostes per garantir la liquiditat. La primera es basa en 240.000 milions d'euros del fons europeu de rescat. La segona, una injecció de 200.000 milions d'euros per part del Banc Europeu d'Inversions (BEI). La tercera es tracta del fins de 100.000 milions d'euros de la Comissió Europea per mantenir l'ocupació mentre duri la crisi. Com acostuma a passar en aquest tipus de trobades, la clau és acordar les condicions per accedir als mecanismes i el termini que seran vigents.En la reunió de líders europeus de fa dues setmanes, Espanya i Itàlia van fer pinya per accedir als fons europeus amb les mínimes condicions possibles -amb l'argument que es tractava d'una crisi sanitària no provocada per cap dels dos estats-, però països del nord com Alemanya i, sobretot, Holanda es van quadrar. Espanya i Itàlia, així com també França, són partidaris de posar en marxa els anomenats coronabons per tal de poder fer front a la situació, però en aquest punt no hi ha acord. Holanda s'hi nega, i Nadia Calviño, vicepresidenta econòmica espanyola, ha moderat al seva posició inicial.La dirigent estatal ha a insistit que l'Eurogrup s'ha de plantejar la mutualització del deute "a llarg termini" per finançar la recuperació després de la crisi, i ha volgut puntualitzar que "no és acceptable" que cada país hag dit que "no és acceptable que cada país hagi de fer front sol als costos de l'emergència". La Unió Europea (UE) ha rebut crítiques internes per la sensació de desgovern durant aquesta crisi, que torna a reproduir les lògiques de la Gran Recessió del 2008 i les seves conseqüències.Potser per això, Mario Centeno, president de l'Eurogrup, ha volgut enviar un missatge conciliador abans d'arrencar la trobada dels ministres. "Això no es tracta només del virus, sinó que les economies estiguin en forma. Hem de fer un esforç de coordinació sense precededents. I hem de fer veure que Europa protegeix els seus ciutadans", ha reflexionat Centeno. El debat, això sí, segueix viu i encallat.

