Les trucades per violència masclista augmenten un 34% durant el confinament

Durant la seva segona intervenció, Budó ha explicat que l'augment de les trucades per violència masclista en període de confinament s'ha incrementat un 34% respecte als mesos de gener i febrer. I ha destacat que l'increment en famílies monoparentals ha augmentat entre un 17 i un 23%. Per altra banda, ha disminuït del 24 al 19% el nombre de trucades de persones properes o familiars de les víctimes per violència masclista. També ha baixat el rang de trucades de persones entre 18 i 31 anys, amb un descens del 19 a l'11%.Per altra banda, i, tot i admetre que no es podia preveure la necessitat d'EPI, Budó ha criticat la centralització de l'Estat de compra de material sanitari contra el coronavirus. La consellera ha tornat a reclamar a Madrid la flexibilització del sostre de despesa dels ajuntaments per afrontar a la crisi de la Covid-19.Com a resposta a una pregunta del diputat de Cs Nacho Martín Blanco, Budó ha reconegut que al gener i al febrer "no es podia preveure" que al març i a l'abril es necessitessin tants equips de protecció individual: "Ningú s'esperava arribar a aquesta situació, és una realitat i una veritat que ens hem de dir tots", ha subratllat. La consellera també ha apuntat que no es tracta de cap "mala previsió" de la Generalitat, sinó dels governs "d'arreu del món".Per la seva banda, Martín Blanco ha acusat Budó de mentir quan afirma que el Govern va apostar pel confinament total des de l'inici de la crisi. La portaveu de l'executiu ha desmentit l'acusació i ha subratllat que la Generalitat sempre ha dit la veritat.