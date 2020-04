El PDECat i el PNB estrenyen llaços en plena crisi sanitària

El PDECat i el PNB reprenen a ple rendiment una relació estreta que va quedar tocada durant els dies més tensos de la tardor del 2017, tal com es va constatar en unes eleccions europees, les de l'any passat, quan les dues formacions van concórrer separades després de convocatòries amb participació conjunta al Parlament Europeu. La crisi sanitària ha fet estrènyer els llaços entre nacionalistes catalans i bascos, que es reuniran cada quinze dies per via telemàtica, segons ha informat el PDECat.D'acord amb la situació i del seu abast global, Andoni Ortuzar i David Bonvehí han establert que cada 15 dies es reuniran telemàticament per abordar experiències municipals davant aquesta crisi i també experiències en innovació i polítiques econòmiques i socials", apunta la formació en un comunicat. Els presidents de tots dos partits, per tant, tindran cites quinzenals per abordar la crisi sanitària i les seves conseqüències.En la trobada que han celebrat aquest dilluns, i malgrat que les dades tant a Catalunya com a Euskadi permeten un "prudent optimisme", tant Bonvehí com Ortuzar han considerat que el millor és "continuar amb el confinament. Cal anar "anticipant futurs escenaris", això sí, que condueixin a una gradual recuperació de l'activitat econòmica, "partint sempre de la seguretat de les i els treballadors", segons el comunicat del PDECat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor