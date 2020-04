Mor el conductor d'un camió que ha bolcat en una pista a Vinaixa

veí de Reus, és el camioner que ha mort aquest dimarts a la tarda en bolcar el vehicle que conduïa al quilòmetre quatre de la pista IGG-12, a Vinaixa (Garrigues). Els Mossos han rebut l'avís cap a tres quarts de quatre.Les causes per les quals el camió ha bolcat estan sota investigació, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). Arran de la incidència s’ha activat una patrulla dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta víctima, són 30 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, dades que l'SCT adverteix que són provisionals. Ja són 30 les persones que han mort en accident aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor