Durant el confinament surten els cuiners que portem dins i ens atrevim a intentar fer plats que mai hauríem imaginat, així que per què no fer també la nostra pròpia mona de Pasqua?Mercè Brunés, de la Masia el Folló (Tagamanent) ens explica una recepta ideal per fer amb nens. Explica pas a pas com fer-la sencera, però el pa de pessic i la melmelada es poden comprar ja fets.

