Educació valora reobrir escoles per fer acompanyament «afectiu» i de dol a l'alumnat

Les escoles continuen tancades, però podrien obrir per facilitar a l'alumnat un acompanyament "afectiu", de dol i de socialització, segons expliquen fonts del Departament d'Educació a. La mesura no es planteja a curt termini, però la voluntat de la conselleria és reobrir les aules en algun moment per assumir una funció de "segona família" per als infants i adolescents que ho necessitin. "En aquest confinament llarg ha de poder ser bo acollir els nois i les noies", defensen les fonts consultades, tant davant la possibilitat que hagin perdut algun familiar com per valorar l'impacte que ha causat en ells el confinament.La mesura encara no s'ha concretat i tot apunta que no es posarà negre sobre blanc fins que el 15 d'abril es reuneixin el Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes. En la darrera reunió del Departament amb els directors dels Serveis Territorials a Catalunya, la conselleria va posar sobre la taula la possibilitat que les escoles obrissin de forma gradual en funció de cada casuística. Tanmateix, les fonts d'Educació consultades asseguren que aquesta opció no és, per ara, sobre la taula.Educació està preparant instruccions per enviar als centres i transmetre quina ha de ser la manera de funcionar les properes setmanes. Les directrius impliquen no centrar-se en el temari pendent. "No seran classes normals", insisteixen des de la conselleria. El que es pretén és centrar-se molt més en l'acompanyament social i emocional de l'alumnat i, un cop treballat aquest àmbit, es podran començar a encarregar treballs setmanals.Des del Departament d'Educació ja s'ha traslladat als centres que l'avaluació d'aquests treballs serà "mínima" i que, a l'hora de valorar el curs, tot el pes recaurà en les dues primeres avaluacions. Totes les directrius transmeses a escoles i instituts tindran en compte les especificitats de cada cicle educatiu a l'hora d'aplicar mesures.El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dimecres en declaracions a la SER, que els centres haurien de poder obrir abans de Sant Joan, sempre que les autoritats sanitàries ho autoritzin. "Estem preparats però no podrem obrir tots el centres escolars el mateix dia", ha assegurat. El departament, doncs, treballa amb previsió d'una obertura gradual en funció dels territoris i els cicles educatius.Dijous i divendres passat, la conselleria va enviar qüestionaris als centres, que hauran de tornar omplerts, informant de quants alumnes tenen opció de seguir el curs per via telemàtica, en cas que aquesta sigui la decisió final del departament després de Setmana Santa.Bargalló va descartar a l'inici de l'epidèmia considerant que les classes a distància "deixarien fora" del sistema l'alumnat amb menys recursos. Per ara, la conselleria calcula que la bretxa digital afecta entre un 10% i un 15% de l'alumnat.Entre les circumstàncies analitzades per la conselleria, hi ha la manca de dispositius necessaris per seguir una classe online, la inexistència d'una connexió a Internet o el fet que diversos germans hagin de compartir una mateixa tauleta o ordinador. Unes dificultats per seguir la via telemàtica que, segons el departament, també pateixen alguns professors.Les mateixes fonts indiquen que el Departament d'Educació té capacitat per repartir 100.000 aparells electrònics. Mentrestant, ministeri i conselleria negocien amb empreses telefòniques la possibilitat que aquestes assumeixin part o la totalitat de comprar aparells i targetes de dades noves. Alguns ajuntaments, com el de Sant Cugat , ja han emprès iniciatives en aquest sentit.L'avaluació que es pugui fer d'aquí a final de curs no tindrà nota, excepte en els casos dels últims cursos de Formació Professional (FP) i Batxillerat. Els alumnes de FP la necessiten per accedir al mercat laboral i els de Batxillerat per a l'examen de selectivitat, que s'ha endarrerit de dates.Aquests són els únics cursos en què la conselleria es planteja allargar quinze dies més la docència i ha de decidir si ho farà de manera presencial o telemàtica.Fins que el dia 15 es produeixi la reunió amb el Ministeri d'Educació, des del departament insisteixen en el mateix missatge."Anem dia a dia. No sabem quan podrem tornar a l'escola", conclouen les fonts consultades.

