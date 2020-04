Foment demana al govern espanyol un pla de reconstrucció per salvar l'empresa i l'ocupació

Foment del Treball ha demanat avui que el govern espanyol promogui un programa de reconstrucció econòmica per salvar l'empresa i l'ocupació. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, ha considerat que una iniciativa així, que correspondria al govern, ha de comptar amb un ampli suport parlamentari, amb el consens i la generositat de tots –govern i oposició- i també de les comunitats autònomes i els agents socials, sindicats i patronals.Sobre uns nous possibles Pactes de la Moncloa, Sánchez Llibre ha considerat que el moment històric del 1977 no té cap similitud amb la crisi actual. "Espanya és ara un estat plenament institucionalitzat, amb una sana democràcia parlamentària. La reconstrucció econòmica ara ha de tenir l'objectiu de tornar ràpidament a la situació prèvia al Covid 19 i requereix accions a l'àmbit laboral, financer, tributari i europeu per salvar les empreses i l'ocupació".El president de Foment ha reiterat la proposta de la patronal de la suspensió “quan abans millor, de les liquidacions d'impostos per al proper dia 20 d'abril. El dirigent empresarial ha afirmat que "si no s'ingressen diners no es poden pagar impostos" i que aquesta mesura l'ha adoptada una majoria de països de la UE. "No es tracta de no pagar impostos, sinó de suspendre el pagament per tenir liquiditat".

