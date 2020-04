Ajornament d'impostos i acolliment d'infants: guia de les noves mesures del Govern

Cada dimarts, pràcticament a la mateixa hora, la Generalitat i el govern espanyol anuncien mesures per frenar -o almenys intentar-ho- les conseqüències del coronavirus. El gruix de les iniciatives surten de la Moncloa, que és qui té la majoria de competències per prendre les grans decisions, però des del Govern s'intenta posar el focus en els autònoms, les petites empreses i també en aspectes socials. Aquestes són les deu mesures més rellevants que ha adoptat avui l'executiu per combatre el coronavirus.

