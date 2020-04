Aprendre medicina enmig de la crisi del coronavirus

El Pavelló Vic Salut ja està a punt per rebre els primers pacients Foto: Adrià Costa

Amb la crisi del coronavirus, com molts altres hospitals, el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ha decidit contractar estudiants de medicina (10), d'infermeria (17) o recent llicenciats. Aquest dimarts a la tarda, els 10 de medicina han visitat el pavelló Vic Salut , on s'incorporen a partir de dimecres a treballar. Provenen de diverses universitats de Catalunya i han tornat a casa a donar servei.Una d'aquestes estudiants és Alba López, de Torelló, que "estava acabant sisè i va començar la situació". López no s'esperava que li truquessin, ho veia "utòpic", però va acceptar: "tenim ganes d'ajudar i donar tot el que puguem".López remarca que "s'ha de tenir respecte", però dona "tranquil·litat" el fet de disposar d'equips de protecció, així com que cal seguir unes mesures de protecció. A més, les tasques que desenvoluparan seran amb "pacients lleus" i "per res del món ens deixen sols, sempre estem tutoritzats", remarca.Atendre pacients de Covid-19 no era l'especialitat per la qual es descanta -prefereix ginecologia, obstetricia o pediatria-, però "personalment i professionalment aporta molt veure com es fa la gestió d'una crisi com aquesta". "Independentment del tema clínic, enriqueix viure la situació des de dins".D'altra banda, hi ha David Piñol, de Prats de Lluçanès, que estava a un mes que li assignessin l'especialitat. Piñol explica que s'esperava que contactessin amb ell "per la situació desbordada". "No m'ho vaig pensar dues vegades", diu el recent llicenciat, ja que "els recursos dels hospitals són limitats i tota ajuda que puguem aportar és benvinguda".Piñol es decanta per la radiodiagnosi, és a dir, aquella que s'encarrega d'informar de plaques, TAC... Encara no la sap perquè tot ha quedat aturat. Mentrestant, aprendrà al pavelló Vic Salut."Abans que estigués tot muntat, s'ha fet molta formació, sobre equips de protecció, de gestió hospitalària... tot això és molt nou per a estudiants de sisè", explica López.Per la seva banda, Piñol afegeix que "és una situació que no s'ha viscut mai" i, per tant, "metges amb 20 o 30 anys d'experiència, mai s'hi havien trobat". "Estan una mica com els que entrem", afegeix.Tot i això, Piñol remarca que "entre tots acabarem agafant experiència global i acabarem sortint amb bona nota aquesta crisi".Tal com explica la doctora Núria Roger, directora de Transferència de Coneixement del CHV, amb el coronavirus, "el volum de pacients ha augmentat i molts professionals han hagut d'agafar la baixa" per estar infectats.Per això, el CHV es va adherir a la contractació de metges i infermers recent llicenciats o en el darrer any de carrera. "Necessitem un romanent i una aportació de professionals per poder mantenir la demanda normal i la de més a més", afegeix la doctora.Ja fa entre 10 i 15 dies que estan treballant per al CHV. "S'han anat formant i adaptant al nostre model de treball, i ara els podem incorporar al nostre dia a dia amb una supervisió", conclou.Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Vic, el primer tinent d'alcaldia Josep Arimany destaca una "gran satisfacció per fer aquesta infraestructura complexa, gràcies al personal de l'ajuntament, empresaris o professionals del CHV".

