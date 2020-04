Salut finança 19 projectes de recerca per prevenir i tractar la Covid-19

El Departament de Salut, mitjançant la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS), finançarà amb quatre milions d'euros un total de dinou projectes de recerca per prevenir i tractar la Covid-19.Els projectes inclouen teràpies contra la malaltia causada pel coronavirus, com nous tractaments, teràpies d'anticossos i plasma, assaigs clínics amb noves combinacions, medicaments ja comercialitzats o amb fàrmacs en investigació per a altres indicacions. També hi ha projectes sobre vacunes i tractaments preventius i estudis genètics o predictius. S'espera que els resultats es puguin obtenir a finals d'any.Els projectes han estat seleccionats d'entre els diferents centres de l'aliança IRISCAT (Instituts de Recerca i Innovació en Salut de Catalunya). El procés d'avaluació i selecció de les propostes ha estat liderat per experts del Departament de Salut i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), amb el suport extern d'una desena d'assessors internacionals, que han seleccionat els 19 projectes entre un total de 42 propostes.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat l'"excel·lència científica" dels projectes per donar resposta a les necessitats derivades de la pandèmia en un "missatge d'esperança" davant la realitat d'aquests dies.El director general de Recerca i Innovació en Salut, Robert Fabregat, confia en la translació de la recerca a la pràctica clínica a curt termini "per poder donar resposta a la urgència de la situació actual amb la màxima celeritat possible".Entre les noves teràpies que es volen investigar, el projecte de l'Institut de Recerca de la Sida – IrsiCaixa, l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) i l'Hospital Germans Trias i Pujol– liderat per l'investigador Julià Blanco planteja l'estratègia de bloquejar una proteïna viral clau en la infecció, la proteïna S, per impedir l'entrada del coronavirus a les cèl·lules humanes.Un altre és el projecte liderat per l'investigador Rafael Máñez, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), amb la col·laboració de RemAb Therapeutics i IrsiCaixa, per identificar un potencial fàrmac basat en glicopolímers que faciliti l'actuació dels anticossos neutralitzants.El projecte liderat per Xavier Solanich, de l'Hospital Universitari de Bellvitge, planteja un assaig clínic en fase II amb dos fàrmacs que reprimeixen el sistema immunitari. L'investigador Pere-Joan Cardona, de l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) amb la col·laboració de l'Institut Universitari de Recerca en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol), proposa un assaig clínic per provar la vacuna RUTI de la tuberculosi per enfortir el sistema immune dels professionals sanitaris en risc.Menterstant, el projecte del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), liderat per les investigadores Maria J. Buzon i Meritxell Genescà, avaluarà fàrmacs amb potencial per bloquejar les principals vies d'entrada. L'investigador Manuel Portero, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), encapçala un projecte per identificar un potencial fàrmac dirigit contra una proteïna de la membrana de les cèl·lules que és clau per a l'entrada del virus.El projecte liderat per l'investigador Felipe Garcia, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), es proposa desenvolupar i testar en estudis preclínics una vacuna per al SARS-CoV2 basada en el seu material genètic.

