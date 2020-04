Itàlia registra la xifra de contagis més baixa des del 10 de març

Itàlia ha registrat en l'últim dia la xifra més baixa de nous contagis des del 10 de març, amb 870 nous casos, mentre que 1.555 persones s'han recuperat de la Covid-19, la segona dada més alta des que va començar la pandèmia, segons ha ressaltat el cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli.Durant la roda de premsa diària, ha celebrat que les dades confirmen la "tendència" en la disminució dels contagis dels últims dies amb una xifra de nous contagis que és la meitat dels 1.941 que es van registrar el dilluns. En total, al país s'han comptabilitzat 135.586 casos.Pel que fa a les defuncions, hi ha hagut 604 morts, una dada en línia amb els de dies anteriors, la qual cosa situa el total per sobre dels 17.000 morts (17.127). D'altra banda, la xifra d'altes només és superada pels 1.590 recuperats registrats el 30 de març. Fins avui, 24.392 persones han superat la Covid-19 a Itàlia.Borrelli ha posat en valor la reducció tant en les dades de pacients hospitalitzats com els ingressats en la UCI. Així, en aquest últim cas la xifra ha baixat en 106 persones, fins a 3.792, i els hospitalitzats són ara 28.718, 258 menys que el dilluns. La gran majoria, ha recalcat, "el 65 per cent", són a casa en quarentena, asimptomàtics o amb símptomes lleus, la qual cosa representa 61.557 persones.

