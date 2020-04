Ordenen repetir el judici a Rodrigo Lanza a instàncies de la Fiscalia i Vox

Rodrigo Lanza haurà de tornar a anar a judici. El Tribunal Superior de Justícia d'Aragó (TSJA) ha declarat nul el judici amb jurat popular de l'Audiència de Saragossa, que va acabar amb una sentència a cinc anys de presó per un delicte de lesions doloses amb traïdoria en concurs ideal amb un homicidi imprudent. L'alt tribunal ha tingut en compte els recursos de la Fiscalia, l'acusació particular i l'acusació popular de Vox, que inicialment havien demanat una pena per assassinat i després del veredicte van demanar 12 anys de presó per homicidi imprudent.La sentència del TSJA no es pot recórrer i per tant Lanza veu com s'esvaeix la possibilitat de sortir de la presó al juny si no hi havia sentència ferma. Ja fa dos anys i mig que és en presó preventiva, bona part d'aquest temps en règim d'aïllament.Segons els magistrats, el veredicte tenia "falta de motivació", i per això la causa serà retornada a l'audiència perquè es torni a jutjat amb un tribunal diferent. Afegeixen que la falta de motivació que les acusacions van al·legar en el recurs presentat suposa una vulneració del dret fonamental de la tutela judicial efectiva i "impedeix a les parts i a aquesta sala conèixer el procés lògic-jurídic que ha conduït a la decisió, contrastar la raonabilitat de la sentència i controlar l’aplicació del dret".En la seva opinió, assenyalen també que “el dèficit més important en la motivació del veredicte és la falta d’explicació de les raons per les quals es considera que només va existir dol de lesionar i no dol de matar, de manera que la mort causada es va produir per imprudència”.En la seva sentència, l'Audiència no va considerar provat l'acarnissament. Pel que fa a l'agreujant per motius ideològics, el tribunal considera que l'acusat "va actuar amb l'exclusiva finalitat de vindicar la seva ideologia, al marge de qualsevol consideració personal" i que va ser la ideologia la que va moure l'acusat a executar la seva acció amb la víctima per la seva estètica i simbologia. La víctima, Víctor Laínez, Laínez era simpatitzant de grups d'extrema dreta i la Falange.Les acusacions han insistit que Laínez lluïa uns tirants amb la bandera d'Espanya en el moment de la seva mort i el cas s'ha popularitzat amb el nom de "crim dels tirants". Aquesta peça de roba, però, no ha aparegut mai i no es va presentar com a prova durant el judici.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor