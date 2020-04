El Govern preveu fer 170.000 tests de coronavirus en les pròximes sis setmanes

El Govern ha aprovat la creació del Programa Orfeu, a través del qual el Departament de Salut preveu realitzar 170.000 tests de coronavirus en les pròximes sis setmanes i pal·liar així les deficiències en el diagnòstic existents fins ara, amb la col·laboració d'agents del sector del coneixement i la recerca. Segons el Govern, La iniciativa estarà en funcionament durant el temps necessari, d'acord amb l'evolució de la pandèmia i el desconfinament de la població.La Generalitat també posa en marxa la tramitació d'emergència de la contractació dels serveis i subministraments necessaris per la seva posada en marxa per valor d'1,38 milions d'euros. En aquesta primera fase de la iniciativa, s'hi incorporen tres centres CERCA de recerca de Catalunya: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).Posteriorment, està prevista la incorporació de la resta d'agents de coneixement del país, especialment els laboratoris universitaris i EURECAT. També està obert als laboratoris privats d'empreses d'anàlisi catalanes.Tot i que inicialment Salut defensava que no era necessari que tots els pacients amb simptomatologia se sotmetessin al test, considera ara que la detecció "massiva" de casos és"essencial", no només en la fase de confinament sinó també en la fase de desconfinament progressiu.El desplegament del Programa Orfeu es farà a les instal·lacions de laboratori del Centre de Regulació Genòmica (CRG) al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) mentre que l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) dirigirà els serveis de proves massives al Parc Científic de Barcelona juntament amb l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). El Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) realitzarà un seguiment de les mostres, analitzarà els resultats i coordinarà els equips dels laboratoris.

