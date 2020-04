VÍDEO Així entrenen els jugadors del Girona FC de manera telemàtica

🏋️‍♂️ Des de casa però amb tota l'energia. No hi ha moment pel descans. Seguim endavant! 💪

🏠 #QuedatACasa #QuedateEnCasa pic.twitter.com/awRa7c0ioL — Girona FC (@GironaFC) April 7, 2020

Mesures extraordinàries per a situacions extraordinàries. L'esport professional segueix sense competició però els clubs de les diverses modalitats han de seguir mantenint els seus jugadors en forma per quan tornin a disputar-se les lligues. El futbol no és cap excepció i els equips de Primera i Segona Divisió han de buscar alternatives per a poder entrenar en condicions.Així ha estat el cas del Girona, que ha mostrat a les seves xarxes socials com és una sessió preparatòria d'estiraments i exercicis físics amb tota la primera plantilla al complet, a més dels tècnics i preparadors físics. En una sessió telemàtica amb més de 20 persones, l'equip gironí segueix preparant-se pel retorn de la competició, que encara no té data fixada.

