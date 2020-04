Catalunya frena el coronavirus i doblega la corba amb més rapidesa que Madrid

El pic de la corba del coronavirus, a nivell estatal, sembla clar que s'està superant. A nivell territorial, però, el canvi de rasant s'està fent més ràpid a Catalunya que a Madrid, on la quantitat de contagis i morts s'ha incrementat molt més fins que no s'han començat a notar els efectes de les mesures de contenció. Així es pot comprovar en el gràfic inferior en què se situa el dia 0 com aquell en què tots dos territoris van rondar els 20 morts:Les primeres etapes de l'expansió del coronavirus van ser molt similar als dos territoris i, a partir de cert moment, fins i tot es va accelerar més a Catalunya. Entre els dies 8 i 15 posteriors als 20 morts, de fet, la quantitat de defuncions hi era superior que a Madrid, cosa que feia pensar que, amb el temps, podria arribar a situar-se al capdavant. Tot i això, els darrers quatre dies el descens de morts ha estat especialment acusat a Catalunya, cosa que fa que, en aquest moment, quan fa 21 dies que va superar els 20 morts, en porti acumulats 2.908, quasi 700 menys que Madrid a aquestes alçades, quan s'elevaven a 3.603.Un dels motius d'aquest fet és, en bona part, que el nombre de morts va començar a créixer més tard a Catalunya que a Madrid, cosa que implica que les mesures de confinament tou i, posteriorment, més dur hagin tingut efecte als dos territoris en punts diferents de l'expansió del virus. El retard de les mesures de contenció va permetre que s'estengués més per Madrid, cosa que ha dificultat més després aturar-lo. A Catalunya, però, s'ha aconseguit també tenir el virus més controlat , amb una ràtio de contagis detectats per cada mort superior en tot moment, facilitant així l'aïllament i el tractament.En el gràfic inferior s'observa com, malgrat créixer el nombre de morts diaris inicials amb més rapidesa a Catalunya, mai no va arribar als extrems màxims de Madrid, ja que les mesures de contenció van arribar i fer efecte abans. La reducció, en tot cas, es produeix en els dos territoris, amb alguns repunts en sèries que s'acosten als set dies, segurament per l'efecte del cap de setmana, quan es triga a notificar cert casos i es distorsiona l'evolució acumulant-se al dilluns.Analitzant l'evolució dels morts diaris en termes relatius, com a percentatge de les defuncions acumulades, la conclusió és similar. A Catalunya, a partir del dia 11 posterior als 20 morts, el percentatge és inferior que a Madrid, pel mateix motiu citat de l'arribada abans de les mesures de contenció. En tot cas, la caiguda a partir de rebaixar el llindar del 10% sembla més ràpida també a Catalunya.Obrint el focus, Madrid és encara el territori amb una ràtio de morts per coronavirus per cada 100.000 habitants més alta, amb diferència, ja que se situa en 80,6, molt per sobre de Castella-la Manxa, en segon lloc, amb 57,9. La segueixen La Rioja (50,5), Castella i Lleó (40,9) i, en cinquè lloc, Catalunya (37,9). La mitjana estatal és de 29,4 i la ràtio mínima és a les Canàries (4,1), malgrat que va ser allí on va arribar el primer cas a l'Estat, seguida de Múrcia (5,2), Andalusia (6,3) i les Balears (7,3). Al País Valencià, la ràtio és de 13,4 morts per cada 100.000 habitants.A Madrid s'hi concentren, des de fa una setmana, prop del 30% de morts diaris per coronavirus -fa deu dies, era prop del 40%- i concentra el 38,9% de defuncions de l'Estat per coronavirus. A Catalunya, mor el 20% dels difunts diaris per aquesta causa, però el percentatge era de prop al 30% fa menys d'una setmana i s'hi acumulen el 21,1% dels morts que han tingut lloc fins ara a l'Estat.Finalment, observant l'evolució dels contagis -situant aquest cop com a dia 0 aquell en què tots dos territoris van assolir els 49 infectats-, l'efecte és força similar. Malgrat que semblava que Catalunya s'accelerava més al principi, la tendència es va truncar i ja torna a estar per sota de Madrid.Tot i això, atès que la immensa majoria de contagis no es coneixen -i la de morts, tampoc amb exactitud -, aquestes dades són molt orientatives. El fet que, com s'ha explicat abans, Catalunya tingués una ràtio superior de casos detectat fa que, de fet, en alguns moments podia semblar que el coronavirus hi fos més present quan, en realitat, senzillament estava més controlat.

