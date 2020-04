Les llars d'infants privades demanen a les famílies aportacions voluntàries d'entre 80 i 200 euros

Les llars d'infants privades estan demanant a les famílies que abonin, "de forma voluntària", contribucions que varien dels 80 als 200 euros, segons les despeses de cada centre, segons ha explicat l'Associació de Llars d'Infants de Catalunya.L'organització ha explicat que han de fer aquesta petició "mentre esperen una resposta" a la demanda d'ajudes al Govern. "Es veuen en l'obligació de recórrer a la comprensió, el suport i la col·laboració de les famílies que els confien els seus fills", han afirmat.Les llars d'infants han assegurat que l'aportació no té per objectiu mantenir la plaça, "que es mantindrà", sinó que ha de servir "per garantir la continuïtat". És per això, que els centres han apel·lat a "la seva solidaritat, que contribueixin, en la mesura de les seves possibilitats econòmiques a superar aquest moment tan difícil".L'Associació de Llars d'Infants de Catalunya va reclamar la setmana passada al Departament d'Educació que estengui els seus ajuts a tota la xarxa de centres infantils, i al Departament d'Empresa i Coneixement, que creï una línia de finançament específica. Van reivindicar la tasca que fan i van demanar que no les aboquin a un tancament que no desitgen "i que tindria greus conseqüències per a l'educació del país i per a l'organització social".Per últim, han mostrat el seu agraïment a l'Agència Catalana de Consum, que ha fixat unes recomanacions i criteris orientadors "que afavoriran, sens dubte, la fluïdesa i bona convivència entre els centres i les famílies en aquesta situació excepcional"."Aquesta és una crida d'alarma dels centres, però alhora és una crida d'esperança que, quan acabi la terrible situació actual, podrem continuar garantint la nostra tasca educativa i socials als infants i al conjunt de la societat", ha finalitzat l'organització.

