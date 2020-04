El fitxatge d'Oriol Mitjà com a assessor de Torra genera recels dins del Govern

#COVID19: He aceptado asesorar al @govern sobre las medidas de control de la infección en la fase post-confinamiento, sin remuneración, sin contrato, sin afiliación, con independencia y con mucho gusto de poder ayudar.



Medida 1: coordinar iniciativas de la sociedad civil. pic.twitter.com/LhN4sEiQf4 — Oriol Mitja (@oriolmitja) April 7, 2020

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha comunicat aquest dimarts que l'epidemiòleg Oriol Mitjà serà l'encarregat de definir l'estratègia de desconfinament de Catalunya . L'anunci fet per Budó després de la reunió del consell executiu s'ha presentat com una decisió col·legiada del Govern, per bé que fonts governamentals consultades perapunten que la decisió es va prendre a Palau. De fet, l'entorn del president va comunicar-la dilluns al vespre al Departament de Salut, que treballa amb un grup d'experts propi per pautar la manera de recuperar l'activitat després del confinament. Es dona per fet que serà un procés gradual."Es tracta d'una aposta personal del president", assenyalen fonts consultades. Des de l'arrencada de la crisi sanitària, els principals experts contactats han estat Mitjà, els doctors Jaume Padrós -president del Col·legi de Metges de Catalunya- i Bonaventura Clotet, així com també l'investigador Àlex Arenas. Antoni Trilla també ha tingut veu en el comitè d'experts, però des que forma part del grup d'assessors de Pedro Sánchez ha tingut una presència menys destacada en els debats. En el cas de Mitjà, al Govern insisteixen en el fet que la seva tasca no serà retribuït, en part perquè podria ser incompatible amb la feina que exerceix a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.Budó, que va ser l'encarregada de comunicar el fitxatge de Mitjà dins del Govern, ha especificat en la roda de premsa telemàtica d'avui que l'epidemiòleg exercirà com a assessor del president. Per tant, haurà de retre comptes a Palau. Presidència li ha encomanat un informe sobre escenaris de desconfinament que haurà d'estar a disposició de Torra en un termini de quinze dies. Mitjà s'ha convertit en una de les veus de referència en la lluita contra la pandèmia, i fa dies que aposta per un retorn gradual a l'activitat. Dissabte, per exemple, defensava no obrir el Camp Nou fins a la tardor "És un assessor del president", insisteixen fonts governamentals per trobar explicacions a la tria feta per Palau. El Departament de Salut fa dies que treballa amb un grup d'experts -que inclou tant càrrecs tècnics de l'estructura de la conselleria com especialistes externs- per fer el mateix que Torra ha encarregat a Mitjà, una estratègia de desconfinament. L'informe que elabori el nou fitxatge, doncs, haurà de casar amb el document que prepari el grup d'experts de Salut. Aquest mateix dilluns era un dels temes analitzats a les dependències de la conselleria.Fonts coneixedores de les tasques d'anàlisi que dur a terme el Govern exposen que la consellera de Salut, Alba Vergés, ja havia mantingut contacte en els darrers dies amb Mitjà per explorar escenaris. L'epidemiòleg lidera l'assaig clínic per frenar el coronavirus presentat pel Govern i és una de les veus que l'estructura de la conselleria ha escoltat en les últimes setmanes per fixar els passos a seguir, al costat d'altres noms com el doctor Trilla -cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic- o la doctora Magda Campins -cap d'epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, entre d'altres.Els recels interns pel fitxatge de Mitjà -també s'ha pronunciat la CUP, que ha demanat al Govern un òrgan interdisciplinari per fixar un camí a seguir- se sumen a les discrepàncies que hi va haver la setmana passada per la gestió de les residències de gent gran. Torra, en una entrevista a SER Catalunya , va assegurar que l'executiu s'hauria d'haver explicat millor en aquest àmbit -la conselleria depèn d'ERC-, on ja s'han produït més de 900 morts al país Diverses fonts governamentals assenyalen que aquests últims dies hi ha hagut "tensions", per bé que s'intenten apaivagar amb rapidesa perquè ara la prioritat, recalquen les mateixes veus, és la de respondre a la crisi sanitària. De fet, aquestes setmanes els integrants de l'executiu, especialment dels departaments implicats, assenyalen com a normal que es produeixin petites topades per la tensió del moment.

