Uns 2.000 agents dels Mossos, fora de servei pel coronavirus

Uns 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra estan fora de servei a causa del coronavirus. Un centenar de policies han donat positiu per la malaltia des que va començar la crisi i uns 1.800 agents estan aïllats perquè tenen símptomes o han estat en contacte amb algun positiu, tot i que no se'ls ha pogut fer la prova, segons han confirmat fonts dels Mossos aEl cos dels Mossos compta amb uns 18.000 agents en total.Diversos sindicats del cos han criticat aquests últims dies la manca de material protector per als agents. Ahir, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va instar el Departament d'Interior a proporcionar aquest material als agents i també tests per poder fer proves a aquells policies que hagin mostrat símptomes o hagin estat en contacte amb altres positius.El TSJC estima així les mesures cautelaríssimes demanades per tres sindicats de Mossos: el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), el Col·lectiu Autònom de Treballadors Mossos d’Esquadra (CATME) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME).Els Mossos incrementaran aquests propers dies els controls per evitar al màxim els desplaçaments "insolidaris" de Setmana Santa. "Farem que s'incrementi la pressió", ha remarcat Miquel Buch, conseller d'Interior. En el primer cap de setmana de confinament es van fixar 200 controls, i aquesta vegada el nombre serà superior. "Els desplaçaments, en aquestes circumstàncies, són irresponsables i insolidaris, farem que es persegueixin aquestes actituds", ha apuntat el conseller. Buch també ha indicat que hi haurà un procés de treball conjunt amb els ajuntaments per "denunciar aquestes actituds".

