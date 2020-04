Sílvia Pérez Cruz ajorna la publicació del nou disc pel coronavirus

Sílvia Pérez Cruz ha decidit ajornar la publicació del seu nou disc, Farsa (genero imposible), la sortida del qual estava prevista pel 24 d'abril. "Per culpa de la situació inèdita i desastrosa que estem vivint (...) hem decidit posposar-lo al mes d'octubre", explica en un comunicat. L'artista argumenta que ara no podria fer concerts coincidint amb la publicació, ni parlar-ne amb la premsa.El nou disc recull la seva "realitat compositiva dels darrers tres anys", amb una col·lecció de cançons originals, la majoria amb lletres pròpies i algun poema "prestat", creades "en diàleg" amb disciplines com el cinema, la dansa, el teatre o la poesia. "Respon a la meva inquietud en relació a la dualitat del que es mostra i del que realment som".

