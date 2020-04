Més de 2.500 treballadors autònoms demanen l'ajuda econòmica del Govern

Preguntes amb resposta dels ajuts als treballadors autònomsDel 6 d'abril al 5 de maig del 2020.Telemàtic en l’ enllaç que trobareu al web treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ Sí, de fins a un màxim de 2.000 euros.Està adreçat a les persones treballadores autònomes -persona física- inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin els quals es concretaran en les instruccions de la petició.