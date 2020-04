L'Estat permetrà contractar aturats i migrants per treballar al camp

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un decret per facilitar la contractació temporal d'aturats i persones migrants per pal·liar la manca de temporers al camp. El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha explicat en roda de premsa després del Consell de Ministres que es permetrà al sector agrari contractar aturats de municipis propers als camps i que aquestes persones puguin seguir cobrant la prestació d'atur o renda o subsidis agraris. Tanmateix, s'exclou els treballadors afectats per ERTO pel coronavirus o autònoms que rebin la prestació per cessament d'activitat per la crisi derivada de la covid-19.A més, l'Estat facilitarà que joves migrants d'entre 18 i 21 anys obtinguin permisos de treball per incorporar-se a la campanya de recollida de collites. A banda, es prorrogarà el permís de treball al camp a aquelles persones migrants que estiguin en situació regular i que els venci abans del 30 de juny. Planas ha estimat que al conjunt de l'Estat fan falta entre 75.000 i 80.000 treballadors per a la campanya de recollida.La manca de mà d'obra és una conseqüència de la crisi del coronavirus que ha generat problemes de circulació de temporers d'altres països que normalment s'incorporen a les campanyes de recollida de collites. "Amb aquesta mesura esperant poder respondre a aquesta situació", ha dit el ministre. En el cas de Catalunya, això afecta especialment les demarcacions de Lleida i Tarragona.El govern espanyol vol, amb aquesta mesura, mantenir el nivell d'aprovisionament de la població i evitar que una reducció de l'oferta provoqui un augment de preus. Sigui com sigui, Planas ha assegurat que la situació està "normalitzada", tot i admetre que les restriccions de mobilitat tenen un efecte evident en el món agrari per les tasques estacionals que necessiten mà d'obra que sovint ve d'altres països.El govern espanyol diagnostica que s'ha "superat el risc de col·lapse" del sistema sanitari. La portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha assegurat que les mesures preses fins ara han donat resultat i que "estan salvant vides", motiu pel qual el consell de ministres ja està esbossant escenaris de desconfinament. A l'espera de concrecions, sí que ha subratllat que l'objectiu és "intentar recuperar la normalitat laboral la setmana que ve". Les dades d'afectació de l'epidèmia de coronavirus a Espanya és, aquest dimarts, de 13.798 defuncions i 140.510 contagis diagnosticats i hi ha 7.069 malalts ingressats a la UCI.La ministra ha recordat que en els pròxims dies finalitza l'aturada dels sectors no essencials i que, per tant, a partir del dilluns que ve molts treballadors que fa una setmana es van quedar a casa es reincorporaran de nou a la feina. Això s'ha de fer, ha subratllat, prenent les "precaucions" perquè els treballadors tinguin "seguretat" amb les mesures de distanciament social i es mantingui "controlada" la transmissió del virus. "Prudència i cautela", ha receptat.L'anàlisi que ha fet és que, si es pot aixecar el confinament total, és perquè iniciatives "innovadores" com les ampliacions hospitalàries que s'han fet a la Comunitat de Madrid i a Catalunya, els dos territoris més afectats, han estat "beneficioses" per evitar la saturació del sistema sanitari.Prenent com a punt de partida que se seguirà promovent el teletreball en la mesura del possible i les mesures de distanciament, la portaveu ha explicat que el govern presidit per Pedro Sánchez està treballant en diferents escenaris de desescalada i que s'aniran comunicant a mesura que es prenguin decisions. Encara que s'aixequi el confinament total, l'estat d'alarma, ha apuntat la ministra, s'allargarà fins al 24 d'abril.Dijous que ve el president del govern espanyol defensarà aquest allargament de la situació al Congrés amb la vocació d'obtenir el suport de l'oposició. Ja hi ha partits, però, especialment els independentistes, que han manifestat recels amb l'aixecament del confinament total. A la darrera pròrroga es van abstenir, precisament, per la negativa del govern espanyol en aquell moment a aturar tota l'activitat no essencial. La consellera de Salut, Alba Vergés, assegura en una entrevista aque serà una "mala decisió" si es pretén que la setmana que ve el transport vagi ple per tornar a la feina.Des del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries s'està analitzant si el desconfinament es farà per a tot l'Estat al mateix temps o bé si serà gradual i adaptat a la situació de l'epidèmia en cada autonomia. Montero no ha avançat cap concreció al respecte, però sí que ha apuntat que, en funció de l'evolució de l'epidèmia, decidiran qüestions com si l'ús de mascaretes ha de ser generalitzat o bé si es dona o no per finalitzat el curs escolar.

