Les UCI catalanes destinades al coronavirus estan al 87% de la seva capacitat

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha detallat aquest dimarts que el 87% dels 1.753 llits d'unitats de vigilància intensiva (UCI) destinades a pacients amb coronavirus estan ocupats, amb 1.529 pacients ingressats, i ha explicat que el sistema de salut català disposa encara de 257 places d'UCI més per a aquella activitat assistencial que no està relacionada amb la pandèmia.Ho ha explicat en roda de premsa telemàtica en la qual també han participat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, el conseller de l'Interior, Miquel Buch, i el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir El Homrani, després del Consell Executiu.Sobre el cessament d'activitat d'alguns centres d'atenció primària (CAP), Vergés ha defensat que s'ha tancat el 15% dels CAP de Catalunya per "poder treballar molt millor" amb equips més grans per fer el seguiment dels casos de coronavirus, atenció domiciliés, atenció telemàtica i reforçar l'assistència a les residències d'ancians, entre d'altres.Respecte al seguiment que fan els professionals de l'atenció primària, Vergés ha insistit en la importància d'introduir les dades de salut en l'aplicació per a mòbil 'StopCovid19Cat', "gràcies a la qual s'està seguint a 56.000 casos possibles de coronavirus de les 80.000 persones que l'han descarregat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor