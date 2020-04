Els contagis de coronavirus al País Valencià segueixen baixant tot i un lleuger repunt de morts

La Comunitat Valenciana ha registrat en les últimes 24 hores un total de 109 nous positius per coronavirus, 41 menys que les xifres d'aquest dilluns, tot i que ha pujat la dada de morts, 35 més, mentre que les altes segueixen augmentant, amb 173 persones curades en l'última jornada.En total, s'han registrat 7.743 positius a la Comunitat (d'ells 1.236 són sanitaris -161 a Castelló, 527 a Alacant i 548 a València-) i han mort 672 persones (191 d'elles usuaris de residències), fet que suposa que 25 dels 35 nous morts són residents d'aquests centres, segons ha explicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la compareixença diària per informar de la situació del coronavirus.Barceló ha destacat que aquestes dades de menor pressió, igual que a la resta de l'Estat, revelen que el País Valencià està "en situació d'anar aplanant la corba" i obren la porta a "l'esperança", però que cal esperar al cap de setmana per confirmar que les xifres segueixen baixant. Dels 7.743 casos des de l'inici de la pandèmia, 876 corresponen a la província de Castelló, 2.714 a la d'Alacant, 3.849 a la de València i queden quatre casos sense assignar procedència. Dels 109 contagis nous detectats, 41 menys que el dia anterior, set són de Castelló, 41 d'Alacant i 61 de València.Han mort fins a un total de 672 persones al País Valencià des de l'inici de la pandèmia, 35 més que el dia anterior (78 a Castelló, 283 a Alacant i 311 a València) i s'han donat 1.103 altes en total des de l'inici de la pandèmia, 173 més que les últimes 24 hores (107 a Castelló, 331 a Alacant i 625 a València).El nombre de professionals de la Sanitat que han donat positiu en total és de 1.236 -161 a la província de Castelló, 527 a la d'Alacant i 548 a la província de València- i 2.179 estan en quarantena. A més, un total de 22.138 proves han donat negatives i s'han inscrit a les borses voluntàries 2.297 professionals sanitaris.Pel que fa a la situació de les residències, s'han detectat casos positius en 102 d'elles, quatre més que en les últimes 24 hores: 12 a Castelló, 28 a Alacant i 62 a València. Han donat positiu 837 residents i 227 treballadors. Pel que fa a aquests centres han mort 191 residents i es troben sota vigilància sanitària 12 instal·lacions, una més a Alacant. D'aquesta manera, són tres residències a Castelló, cinc a Alacant i quatre en València.