Sense aprovat general i amb exàmens presencials a l'estiu: el full de ruta de les universitats

🤝 #Covid_19 | Avui presentem el catàleg d'universitats. Presentem 6 punts imprescindibles per tenir accés de forma equitativa a la nostra formació universitària.



Davant la #CrisiEducativa, les estudiants ens defensem!✊🏾✊🏼 pic.twitter.com/0EkxuwwStN — SEPC (@SEPC_nacional) March 30, 2020

El caos generat per la crisi de la Covid-19 ha provocat un final de curs universitari amb moltes incerteses. El Sindicat d’Estudiants, en la línia del que ja ha fet Itàlia , ha demanat al govern espanyol l’aprovat general per a tots els universitaris en considerar que de forma telemàtica no és viable finalitzar els estudis d’aquest any.Les universitats catalanes, que aquests dies estan de vacances de Setmana Santa, descarten totalment aquesta possibilitat i han emplaçat als docents i a l’alumnat a trobar les vies per poder resoldre el curs de la millor manera possible. Però la forma d’executar la via telemàtica genera moltes incògnites. Què passa amb els treballs de final de grau o de màster? Què passa amb les pràctiques? El curs s’allargarà més enllà del previst?Per saber-ne més, ahem consultat a les universitats més importants del país com es canalitzarà el final de curs més complicat de les últimes dècades.La idea tant del departament d’Educació com de les universitats és acabar el curs de la forma que es pugui, sigui via presencial o telemàtica. L’aprovat general no és una opció a hores d’ara i les universitats deixen en mans dels diferents centres i facultats les formes de flexibilitzar la modalitat d’avaluació.Les fonts consultades preveuen l’opció de realitzar totes aquelles proves i pràctiques que només es poden realitzar presencialment en un període que pot anar entre finals de juny i mitjans de juliol.La Universitat de Barcelona (UB), que el 22 d’abril reunirà el Consell de Govern per establir el calendari definitiu del curs i que dóna per perdudes les classes presencials , ha sol·licitat a tots els seus centres adaptar-se a la situació i garantir l’avaluació única de manera que aquells estudiants amb dificultats per seguir la via telemàtica es puguin avaluar igualment als exàmens finals, que es volen mantenir de forma presencial.La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) també han informat que contemplen aquesta opció per finalitzar el curs sense que cap estudiant perdi el curs acadèmic arran de les circumstàncies actuals.Els centres també tenen la intenció de garantir que els estudiants puguin finalitzar les seves pràctiques. Mentre que aquelles que es poden garantir a través del teletreball segueixen el seu curs i els terminis d’entrega de l’informe de pràctiques segueixen segons les dates pactades al calendari inicial del curs, d’altres que només es poden realitzar presencialment han quedat ajornades.Des de la UPC, per exemple, han comunicat als seus alumnes que les pràctiques es podran acabar fins a finals d’any sense que això impliqui cap recàrrec econòmic ni cap implicació acadèmica, encara que inevitablement, el seu curs acadèmic finalitzarà més tard del previst. En la mateixa via es posicionen també la resta d'universitats.Diverses facultats han posposat les dates d’entrega dels treballs de final de grau i de màster per a finals de juny. A més, donen opció a què si la situació de mesures restrictives a la mobilitat es manté, els treballs es puguin defensar per via telemàtica, a través dels canals de videotrucada existents.Aquells treballs que requereixen inevitablement un aspecte físic o presencial també quedaran ajornats molt probablement fins passat l’estiu, i tot i que en principi el tancament d’actes de moltes facultats es realitza el setembre, hi ha l’opció d’ampliar-les fins a final d’any.Les universitats contactades han donat als estudiants d’Erasmus, tant els que han marxat a altres països com els que han vingut a Catalunya, la possibilitat de seguir l’estada estudiant telemàticament o bé retornar al país d’origen i mantenir també la docència en línia.Per altra banda, es manté la incògnita sobre aquells Erasmus que s'han de realitzar de cara al curs vinent. Mentre que algunes universitats han seguit amb el procés d'assignació de places altres estan aturats, i en molts casos, pendents del que fan els centres i les empreses de pràctiques d'altres països d'Europa.El Sindicat d’Estudiants ha demanat en un comunicat l’aprovat general en considerar que la via telemàtica “expulsa l’alumnat de la classe treballadora” del sistema educatiu. Des del sindicat demanen reorganitzar els plans d’estudi que s’han d’iniciar al setembre per “recuperar els continguts essencials” que no s’han pogut impartir en aquests últims mesos de curs.Per la seva banda, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) no ha sol·licitat l’aprovat general però si ha reclamat a les universitats no allargar el curs acadèmic, flexibilitzar la feina i garantir l’avaluació única perquè “ningú es quedi enrere”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor