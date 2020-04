Els Mossos intensificaran els controls contra els desplaçaments «insolidaris» de Setmana Santa

Objectiu: evitar al màxim els desplaçaments de Setmana Santa. És per això que els Mossos d'Esquadra intensificaran els propers dies els controls a les carreteres catalanes per impedir moviments "insolidaris" des de l'àrea metropolitana fins a altres zones del país, segons ha apuntat aquest dimarts el conseller d'Interior, Miquel Buch. "Farem que s'incrementi la pressió", ha remarcat Buch. En el primer cap de setmana de confinament es van fixar 200 controls, i aquesta vegada el nombre serà superior."Els desplaçaments, en aquestes circumstàncies, són irresponsables i insolidaris, farem que es persegueixin aquestes actituds", ha apuntat el conseller d'Interior. Buch també ha indicat que hi haurà un procés de treball conjunt amb els ajuntaments per "denunciar aquestes actituds".L'epidemiòleg Oriol Mitjà serà l'encarregat de definir l'estratègia de desconfinament a Catalunya . Així ho ha acordat aquest dimarts el Govern, segons ha detallat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Mitjà haurà d'elaborar ara un informe que haurà d'estar en mans del president de la Generalitat, Quim Torra, en els propers quinze dies. Mitjà s'ha convertit en una de les veus de referència en la lluita contra la pandèmia, i fa dies que aposta per un desconfinament gradual en el qual les escoles són l'última peça en reactivar-se."Es tracta d'un informe que serveixi per implementar estratègia científica i tècnica per als àmbits necessaris en el control de la infecció per assolir recuperació sanitària, social i econòmica un cop se superi l'estat de confinament", ha apuntat Budó. Tècnicament, Mitjà es converteix en assessor del Govern per liderar l'estratègia que serveixi per recuperar de forma esglaonada la normalitat al país després del coronavirus.En l'acord de Govern concret que situa l'epidemiòleg com a assessor, l'executiu insisteix que no és una plaça retribuïda. "No percebrà cap retribució per aquestes funcions ni tindrà cap dret de naturalesa econòmica per assistir a les reunions derivades d'aquest acord, ni tindrà dret a cap tipus d'indemnització", apunta l'executiu.Els centres de recerca catalans produiran 170.000 tests de detecció del coronavirus en les properes sis setmanes, segons ha acordat aquest dimarts el Govern, que hi destinarà 1,4 milions d'euros a través de les conselleries d'Empresa i Coneixement i de Salut. En una segona fase, a banda dels centres de recerca, s'hi sumaran centres privats, universitats i també l'Eurecat, segons ha detallat la consellera."La detecció massiva és especialment important per garantir la salut pública. El desconfinament passa pel cribatge massiu. Les instal·lacions de recerca treballaran 24 hores al dia i 7 dies a la setmana", ha remarcat Budó. Els tests han estat un dels cavalls de batalla entre l'Estat i la Generalitat, tenint en compte que la compra centralitzada ha situat com a protagonista el ministeri a l'hora d'adquirir material.És ja una tendència consolidada que cada dimarts els balanços de morts i de contagis per l'epidèmia de coronavirus repunten fruit de les dades acumulades del cap de setmana que s'actualitzen. Segons les dades oficials, en les darreres 24 hores han mort 743 persones més i s'han diagnosticat 5.478 positius, xifres lleugerament per sobre de les d'aquest dilluns. El balanç global és de 13.798 defuncions i 140.510 afectats. María José Sierra, doctora del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergència Sanitària, ha assegurat que es manté la "tendència descendent" iniciada el 2 d'abril.Pel que fa a la quantitat de persones en estat greu ingressades en UCI són ja 7.069, això suposa 138 pacients més que aquest dilluns. L'augment de crítics s'ha anat alentint també respecte setmanes anteriors. Per una altra banda, la xifra de malalts que ja han superat la malaltia i han estat donades d'alta són 43.208, el 30% dels casos notificats. Com des del principi de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els dos territoris més damnificats. La primera comptabilitza 40.469 contagiats i 5.371 morts, mentre que la segona xifra els infectats en 28.323 i els morts en 2.908.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor