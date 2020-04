El govern espanyol manté que intentarà «recuperar la normalitat laboral» la setmana que ve

"Intentar recuperar la normalitat laboral la setmana que ve". És l'objectiu que s'ha fixat el govern espanyol un cop passada la Setmana Santa. La portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, ha recordat que en els pròxims dies finalitza l'aturada dels sectors no essencials i que, per tant, a partir del dilluns que ve molts treballadors que fa una setmana es van quedar a casa es reincorporaran de nou a la feina. Això s'ha de fer, ha subratllat, prenent les "precaucions" perquè els treballadors tinguin "seguretat" amb les mesures de distanciament social i es mantingui "controlada" la transmissió del virus.Montero ha afirmat que "s'ha superat el risc de col·lapse" i que les mesures preses, que ha qualificat com a "avançades" respecte les d'altres països, estan "salvant vides". L'anàlisi que ha fet és que les ampliacions hospitalàries que s'han fet a la Comunitat de Madrid i a Catalunya, els dos territoris més afectats, han estat "beneficioses" per evitar la saturació.Prenent com a punt de partida que se seguirà promovent el teletreball en la mesura del possible i les mesures de distanciament, la portaveu ha explicat que el govern presidit per Pedro Sánchez està treballant en diferents escenaris de desescalada i que s'aniran comunicant a mesura que es prenguin decisions. Encara que s'aixequi el confinament total, l'estat d'alarma, ha apuntat la ministra, s'allargarà fins al 24 d'abril.Dijous que ve el president del govern espanyol defensarà aquest allargament de la situació al Congrés amb la vocació d'obtenir el suport de l'oposició. Ja hi ha partits, però, especialment els independentistes, que han manifestat recels amb l'aixecament del confinament total. A la darrera pròrroga es van abstenir, precisament, per la negativa del govern espanyol en aquell moment a aturar tota l'activitat no essencial. La consellera de Salut, Alba Vergés, assegura en una entrevista aque serà una "mala decisió" si es pretén que la setmana que ve el transport vagi ple per tornar a la feina.Des del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries s'està analitzant si el desconfinament es farà per a tot l'Estat al mateix temps o bé si serà gradual i adaptat a la situació de l'epidèmia en cada autonomia. Montero no ha avançat cap concreció al respecte, però sí que ha apuntat que, en funció de l'evolució de l'epidèmia, decidiran qüestions com si l'ús de mascaretes ha de ser generalitzat o bé si es dona o no per finalitzat el curs escolar.El govern espanyol ha tornat a insistir en la necessitat de reeditar uns pactes de la Moncloa. "Espanya necessita un nou acord de país", ha defensat Montero, que ha afegit que en aquest hi han de participar els partits, però també els agents socials, econòmics i sindicals. El govern espanyol pretén allargar la mà a totes les formacions polítiques que "no es vulguin autoexcloure" i ha subratllat que cal "dissenyar el país a curt termini" també en termes de drets i llibertats.En aquest sentit, Montero ha defensat que Espanya haurà d'augmentar el seu endeutament per afrontar la despesa sanitària i garantir les prestacions per ajudar els ciutadans afectats per la crisi. La portaveu ha recordat que Sánchez tornarà a exigir a la Unió Europea un acord perquè s'arbitri una recuperació "sòlida i justa" que pivoti en la solidaritat entre països a l'hora d'assumir el deute, un posicionament que divideix els països del nord respecte els del sud.És ja una tendència consolidada que cada dimarts els balanços de morts i de contagis per l'epidèmia de coronavirus repunten fruit de les dades acumulades del cap de setmana que s'actualitzen. Segons les dades oficials, en les darreres 24 hores han mort 743 persones més i s'han diagnosticat 5.478 positius, xifres lleugerament per sobre de les d'aquest dilluns. El balanç global és de 13.798 defuncions i 140.510 afectats. María José Sierra, doctora del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergència Sanitària, ha assegurat que es manté la "tendència descendent" que es va començar a consolidar el passat 2 d'abril.La doctora sí que ha assegurat que "en les pròximes setmanes" es posarà en marxa un estudi "ampli" representatiu de la població per elaborar tests a la ciutadania i obtenir informació sobre quin percentatge ha passat ja la Covid-19. Tot i això, ha puntualitzat que la logística no és fàcil i que se n'està encarregant el ministeri juntament amb l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut Carlos III.

