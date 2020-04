Les dates que plantegen la Lliga i la Champions per reprendre la competició

La Lliga planteja tres dates perquè es torni a veure rodar la pilota pels camps de futbol. El 29 de maig o, com alternativa, el 6 o 28 de juny. I la Champions League per al juliol o a l'agost. Així ho ha traslladat el president de la Lliga, Javier Tebas, en una videconferència amb diversos mitjans internacionals, entre els quals La Gazzetta dello Sport , que ha recollit les seves paraules.La competició europea aniria condicionada a quan es reprenguessin les lligues. Tebas ha fixat com a límit el mes d'agost. Així, en cas d'arrencar al maig,"es jugarien les competicions domèstiques al juny i les internacionals al juliol". Si es traslladés a principis de juny la tornada, "començarien totes les competiciones juntes fins a finals de juliol". I, per últim, si fos a finals de juny, la Lliga es jugaria al juliol i la Champions a l'agost.El que ha deixat clar Tebas en aquesta cita amb periodistes internacionals és que, per ara, la cancel·lació "no és una hipòtesi que es contempla" i ha apuntat la possibilitat que els partits es disputin "a porta tancada". En cas que sigui així, ha calculat unes pèrdues de 350 milions d'euros i, en el supòsit que hi haguessin aficionats a les grades -ara per ara, pràcticament inviable- la xifra seria de 150 milions.El passat 12 de març, Primera i Segona divisió, van anunciar, inicialment, la suspensió de les dues jornades següents (28 i 29 i 32 i 33, respectivament) i, posteriorment, tota la competició de forma temporal. 24 hores després la decisió es va estendre a la Champions i l'Europa League.

