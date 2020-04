VÍDEO El testimoni del primer pacient que ha sortit de l'UCI de l'hospital Joan XXII de Tarragona

Després de passar 12 dies a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Joan XXII de Tarragona, l'Eugenio, malalt de coronavirus, ha publicat un vídeo a les xarxes per explicar la seva experiència i agrair la tasca dels sanitaris. En les imatges, el pacient, encara des del llit del centre, ha relatat com viu la malaltia. "Estic lluitant al 100%. És difícil no poder veure la família, però he rebut moltes mostres d'afecte de tothom", diu.L'Eugenio assegura haver gravat aquest vídeo per tal de fer públic el seu agraïment a l'esforç que estan fent els treballadors de l'hospital. El pacient explica que tots ells "es deixen la pell" i diu estar tranquil a les seves mans: "Ho esteu fent genial. Sense vosaltres no seríem res. La recuperació serà lenta, però sé que esteu aquí lluitant. Us vull agrair la vostra gran professionalitat".El pacient, a més, ha aprofitat per fer una crida per tal que la gent es quedi a casa i ha advertit que el coronavirus "no és una broma". Encara amb un respirador i des de l'hospital després de més de 15 dies, l'Eugenio ha volgut conscienciar de la importància de quedar-se a casa i respectar el confinament.

