Alerta de l'OMS: les mascaretes de cotó poden ser una font potencial d'infecció

L'Organització Mundial de la Salut ha publicat un informe sobre l'ús racional d'equips de protecció individual (EPIs) en el qual, entre altres consideracions, avisa que les mascaretes fetes de cotó poden ser una font potencial d'infecció, ja que no són resistents als fluids i, per tant, poden retenir la humitat i contaminar-se.Així, ha rebutjat l'ús d'aquestes mascaretes per part del personal sanitari perquè, a més, es desconeixen els microorganismes que són capaços de travessar la barrera de protecció que suposa el cotó. De la mateixa manera, ha avisat que no existeix evidència científica que demostri que les mascaretes realitzades amb materials sintètics siguin efectives per a protegir als professionals sanitaris que atenen malalts amb Covid-19.A banda, l'organisme de Nacions Unides ha recordat que totes les mascaretes, igual que les bates, guants o ulleres, han de ser esterilitzades abans de posar-les-hi i que, una vegada utilitzades, hauran de ser rebutjats perquè estan "potencialment" contaminats pel nou coronavirus.A més, l'OMS ha tornat a rebutjar l'ús de mascaretes per a la població general, ja que, tal com ha explicat, poden crear un "fals sentit de seguretat" i evitar la pràctica de les mesures que han demostrat ser més efectives com la rentada de mans i el distanciament físic.En aquest sentit, l'organisme ha recordat que les mascaretes estan recomanades per als professionals sanitaris, les persones infectades amb el nou coronavirus i totes aquelles que estiguin en contacte estret amb un pacient amb Covid-19.

