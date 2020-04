Junqueras i Romeva denuncien a l'Eurocambra el veto a passar el confinament a casa

.@junqueras i @raulromeva, com a eurodiputat i exeurodiputat, han iniciat una acció a l'Eurocambra per fer públiques i denunciar les amenaces del Suprem a funcionaris i per exigir que @desdelamoncloa trenqui el seu sorollós silenci davant d'aquestes pràctiques antidemocràtiques. pic.twitter.com/GBrAEcwMVP — Diana Riba i Giner (@DianaRibaGiner) April 7, 2020

Oriol Junqueras i Raül Romeva han adreçat un escrit als membres del Parlament Europeu en què denuncien la "intolerable amenaça de la justícia espanyola" a les presons catalanes perquè no els permetin passar el confinament pel coronavirus a casa, segons ha difós l'eurodiputada d'ERC i companya de Romeva Diana Riba. La setmana passada, el Suprem va demanar identificar els funcionaris de les juntes de tractament de les presons que donessin suport a l'excarceració dels presos polítics per si cometien un possible delicte de prevaricació.En l'escrit, els dos exconsellers republicans recorden que els ha estat denegat el permís per confinar-se als seus domicilis, malgrat que tots dos porten "més de dos anys a la presó", i que ja han gaudit d'altres permisos per sortir de la presó per treballar o fer voluntariat.Creiem que tot plegat posa en risc els nostres drets fonamentals i la separació de poders a Espanya", assenyalen igualment Junqueras i Romeva, que recorden també que tant les Nacions Unides com el Consell d'Europa s'han posicionat a favor que els governs permetin que els presos "vulnerables", de "baix risc" o amb dret a permisos puguin confinar-se a casa.Els dos exconsellers, de fet, ja havien elevat aquestes mateixes queixes a l'Alt Comissionat pels Drets Humans de les Nacions Unides i al Consell d'Europa denunciant el "tracte discriminatori" que creuen que han rebut per part de les autoritats penitenciàries

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor