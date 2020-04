L'ANC demana col·laboració per fer arribar un milió de mascaretes a la ciutadania

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha engegat una campanya que té com a objectiu fer arribar un milió de mascaretes d'ús no sanitari a la ciutadania. L'entitat demana col·laboració als particulars, en forma de donacions econòmiques, de compra de material o de mà d'obra, i a les empreses i ajuntaments, a qui demana que facilitin el material o el distribueixin. La campanya es promou a les xarxes socials amb el hashtag #1MilióDeMascaretes."L’Assemblea ha ajudat a fer arribar les primeres 105.000 mascaretes d’ús no sanitari a la ciutadania, ja que cada vegada són més difícils de trobar. Ara amplia el repte i, a través de la col·laboració ciutadana i institucional, es volen confeccionar i distribuir un milió de mascaretes perquè els ingressos que s’obtinguin vagin destinats a la recerca i el tractament de la COVID-19 als hospitals catalans", assenyala l'ANC.L'entitat ha difós igualment un vídeo en què explica com cosir el material per donar forma a una mascareta, a partir d'un kit a la venda als supermercats Bon Preu i Esclat, al preu d'un euro.En les darreres setmanes, diferents iniciatives arreu del país han intentat fer front a la manca d'aquest element de protecció, des de mascaretes casolanes de cotó a d'altres igualment de teixit elaborades per empreses . També s'han estés els tutorials per fer-les a casa Aquests projectes arriben en un moment en què es manté el desabastiment de mascaretes , fruit de l'alta demanda, a la vegada que les administracions han variat el seu missatge inicial sobre les mateixes: si al començament de la crisi del coronavirus desincentivaven el seu ús per particulars, ara el Govern recomanar dur-les per anar a comprar , i l'Estat va avançar que es plantejava fer-ho D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut ha publicat un informe sobre l'ús racional d'equips de protecció individual (EPIs) en el qual, entre altres consideracions, avisa que les mascaretes fetes de cotó poden ser una font potencial d'infecció, ja que no són resistents als fluids i, per tant, poden retenir la humitat i contaminar-se.

