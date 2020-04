El Banc dels Aliments reparteix al voltant de 900 tones de menjar durant el confinament

El Banc dels Aliments de Barcelona ha repartit prop de 900.000 quilos de menjar des de l'inici del confinament, decretat el passat 14 de març. Una xifra procedent dels diferents programes de la fundació, com ara, els més de 166.000 quilos de fruita i verdura i els gairebé 60.000 de Mercabarna.En els últims dies hi ha hagut un augment de les peticions d'ajuda alimentària i de les donacions, ja sigui provinent d'empreses del sector de l'alimentació com d'altres àmbits, així com de diners per continuar abastint el magatzem central de la Zona Franca.Han garantit que aquesta tasca es continua fent durant la pandèmia per arribar a les persones més vulnerables, i tot plegat seguint totes les recomanacions de seguretat de les autoritats sanitàries.L'entitat ha llançat una campanya d'emergència específica perquè la ciutadania pugui col·laborar de forma "segura i eficient" i pugui fer donacions.

