Ideen a Igualada un model de mascareta de màxima protecció feta amb gènere de punt

La Fundació Privada per a la Innovació Tèxtil d'Igualada, FITEX, ha desenvolupat un model de mascareta de gènere de punt de màxima protecció que serveixi com a protecció efectiva per al coronavirus . Un cop homologada, la mascareta es podria fabricar íntegrament a l'Anoia a un ritme de 150.000 unitats en dues setmanes.El producte s'ha ideat gràcies a la col·laboració no només del sector tèxtil sinó també del sector paperer, dos dels sectors més rellevants de la comarca. Paral·lelament a això, FITEX també està desenvolupant una línia de fabricació de bates d'ús únic.Aquesta innovació arriba en un moment en què es manté el desabastiment de mascaretes , fruit de l'alta demanda, a la vegada que les administracions han variat el seu missatge inicial sobre les mateixes: si al començament de la crisi del coronavirus desincentivaven el seu ús per particulars, ara el Govern recomanar dur-les per anar a comprar , i l'Estat va avançar que es plantejava fer-ho En les darreres setmanes, diferents iniciatives arreu del país han intentat fer front a la manca d'aquest element de protecció, des de mascaretes casolanes de cotó a d'altres igualment de teixit elaborades per empreses . També s'han estés els tutorials per fer-les a casa

