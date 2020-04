Agbar confina treballadors a les instal·lacions crítiques per garantir l'abastament d'aigua

Agbar manté la presència permanent de treballadors a les seves instal·lacions per garantir l'abastament d'aigua i minimitzar el possible impacte derivat d'una infecció o la quarantena del personal de les plantes. Des de fa una setmana, s'han instal·lat autocaravanes en algunes de les plantes crítiques de l'empresa de l'aigua perquè puguin operar i garantir el "servei essencial". Els treballadors dormen en aquestes autocaravanes i el menjar arriba amb un servei de càtering.El programa es fa a la planta de potabilització d'aigua de Sant Joan Despí, que abasteix Barcelona i l'àrea metropolitana, i la planta de potabilització de Palafolls, que serveix 11 municipis del Maresme.A Sant Joan Despí hi ha nou treballadors confinats que treballen en torns de dia i de nit i que roten amb un altre equip cada quinze dies, i a Palafolls hi ha dos treballadors amb un torn setmanal. El campament amb les caravanes s'ha instal·lat en zones de les instal·lacions on hi ha menys sorolls, i que tenen accés a l'electricitat.A més s'ha establert un protocol molt estricte: els treballadors confinats han donat negatiu a la prova de la covid-19, han d'utilitzar EPIS, es fan controls diaris de temperatura i s'ha reduït al màxim l'entrada de proveïdors al recinte. A més, les caravanes i les instal·lacions es desinfecten regularment.Rubén Ruiz, director d'operacions d'Agbar a Catalunya, ha explicat que l'objectiu de la mesura és "mantenir la seguretat i salut dels treballadors" i garantir alhora un "servei essencial". En aquest sentit, Ruiz ha destacat que no els ha costat trobar treballadors voluntaris per donar aquest servei. "Sabem molt bé a què ens dediquem i sabem que l'aigua és un servei essencial i no podem fallar a la ciutadania", ha afirmat en un comunicat.A banda del personal confinat, també hi ha equips de treballadors al carrer per tal de solucionar incidències i personal de laboratori que segueix fent analítiques en continu de l'aigua que se subministra a les llars.Ruiz ha destacat que la mesura del confinament s'estendrà a altres instal·lacions. "Hem començat per les depuradores per un criteri de criticitat i aquesta setmana algunes a altres instal·lacions es prendran mesures similars", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor