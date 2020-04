Les dades de l'epidèmia repunten a Espanya: 743 defuncions més en un sol dia

És ja una tendència consolidada que cada dimarts els balanços de morts i de contagis per l'epidèmia de coronavirus repunten fruit de les dades acumulades del cap de setmana que s'actualitzen. Segons les dades oficials, en les darreres 24 hores han mort 743 persones més i s'han diagnosticat 5.478 positius, xifres lleugerament per sobre de les d'aquest dilluns. El balanç global és de 13.798 defuncions i 140.510 afectats.María José Sierra, doctora del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergència Sanitària, ha assegurat que es manté la "tendència descendent" que es va començar a consolidar el passat 2 d'abril.Pel que fa a la quantitat de persones en estat greu ingressades en UCI són ja 7.069, això suposa 138 pacients més que aquest dilluns. L'augment de crítics s'ha anat alentint també respecte setmanes anteriors. Per una altra banda, la xifra de malalts que ja han superat la malaltia i han estat donades d'alta són 43.208, el 30% dels casos notificats.Com des del principi de l'epidèmia, la Comunitat de Madrid i Catalunya segueixen sent els dos territoris més damnificats. La primera comptabilitza 40.469 contagiats i 5.371 morts, mentre que la segona xifra els infectats en 28.323 i els morts en 2.908.Sierra també ha explicat que estan analitzant com ha de ser el desconfinament. En aquests moments estan valorant si s'ha de fer en tot l'Estat a la vegada o bé si s'ha de fer de forma esglaonada i desigual en funció de la situació de l'epidèmia a cada territori. "Ho seguim analitzant tot", ha dit. La doctora sí que ha assegurat que "en les pròximes setmanes" es posarà en marxa un estudi "ampli" representatiu de la població per elaborar tests a la ciutadania i obtenir informació sobre quin percentatge ha passat ja la Covid-19. Tot i això, ha puntualitzat que la logística no és fàcil i que se n'està encarregant el ministeri juntament amb l'Institut Nacional d'Estadística i l'Institut Carlos III.El general de l'exèrcit Miguel Ángel Villarroya ha explicat com l'exèrcit desenvolupa tasques de desinfecció de les residències. S'organitzen en equips de cinc i a casa residència participen entre un i tres equips, en funció de la mida del recinte. Després de la fase inicial de presa de contacte amb el personal, durant l'execució uns efectius es dediquen a desinfectar les superfícies habituals de contacte -taules, baranes, prestatges...- i els altres nebulitzen amb peròxid d'hidrogen els espais de major risc.El subdirector de logística de la Policia Nacional, José García Molina, s'ha adreçat als ciutadans que encara trenquen les normes del confinament. "No busquin excuses per sortir de casa. Intentar enganyar la policia és intentar enganyar tots els ciutadans", ha assegurat. Ha explicat casos de ciutadans que caminen "diversos quilòmetres" per anar a comprar el pa o que van a visitar "familiars inexistents". També el cas d'un senyor que, per passejar el gos, va caminar 45 minuts per la platja de València, o grups interceptats que anaven de pícnic o que viatjaven, fins i tot, amagades en maleters. Molina ha assegurat que s'ha incrementat la vigilància per la nit i que també s'augmentarà els pròxims dies arran dels dies festius de Setmana Santa perquè han detectat un "cert relaxament".

