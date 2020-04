La policia espanyola es disculpa amb la metgessa que havia multat quan sortia de treballar a Manresa

Un cap i un agent de la comissaria de la Policia Nacional a Manresa es van disculpar en nom propi i del comissari davant la metgessa del CUAP Bages a qui havien multat dijous de la setmana passada quan sortia de treballar , i la van informar que no tramitarien la sanció que li havien imposat, segons ha explicat la doctora al diari.Dues hores després quepubliqués la notícia, els agents es van presentar al Centre d'Urgencies d'Atencio Primària (CUAP) Bages -just davant de la comissaria-, van demanar per la doctora Grether Pérez Díaz i es van disculpar.Tal i com informava el diari en primícia, dijous al vespre, un agent de la Policia Nacional va multar el marit de la metgessa mentre l'esperava a la sortida de la feina, al CUAP Bages, on treballa de forma voluntària a la unitat d'urgències respiratòries.La metgessa viu a Barcelona i no té carnet de conduir, fet pel que el seu marit la porta i la va a buscar cada dia, amb el corresponent justificant. Malgrat això, l'agent no va atendre a explicacions i va informar-lo que li havia imposat una sanció de 1.500 euros, tot i que no li va lliurar cap document.Aquest dilluns, abans d'entrar en el seu torn, la metgessa i el seu marit van entrar a la comissaria per presentar la documentació que acredita que treballa en el triatge de persones amb possible infecció de la Covid-19. Lluny de corregir la seva actitud, segons la doctora, l'agent que els havia multat els va fer fora dient que tant li feia si era metgessa, i que sortissin d'allà dient-li que "els encomanaria el coronavirus".

