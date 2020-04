La Xina no registra cap mort per coronavirus per primer cop des de l'inici del brot

El Ministeri de Salut de la Xina ha anunciat aquest dimarts que no s'han registrat víctimes mortals a causa del coronavirus a cap de les 31 províncies del país, de la mateixa manera que tampoc no s'ha registrat cap cas de transmissió local.En aquest sentit, el nombre de casos a la Xina continental ha augmentat a 81.740 després de confirmar 32 positius que han arribat de l'estranger, amb la qual cosa el nombre total de contagis de persones que han arribat al país amb la malaltia és de 983.Amb tot, el nombre total de víctimes mortals es manté en 3.331 i el de persones que s'han pogut recuperar ha ascendit a 77.167, de la mateixa maneta que 89 persones podrien estar infectades i 14.499 més es troben en observació mèdica.La Xina s'ha convertit en el sisè país amb més afectats per la Covid-19, per darrere dels Estats Units, Itàlia, Espanya, Alemanya i França. En l'àmbit mundial, la pandèmia ha deixat a hores d'ara més de 74.800 morts i el nombre d'afectats ha sobrepassat els 1,3 milions.

