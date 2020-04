Aprovat general per a tots els estudiants d'Itàlia

El govern d'Itàlia ha promulgat un decret pel qual atorga un aprovat general als estudiants, cosa que farà que tots els alumnes passin de curs, amb independència dels resultats que hagin obtingut els primers mesos. Una mesura presa en el marc de l'emergència decretada al país per l'afectació de la Covid-19.Malgrat que no hi haurà exàmens, s'avaluarà el rendiment durant l'any. En aquest sentit, també s'examinaran les darreres setmanes fetes a distància i per això, en cas que es necessiti reforç, ho faran a partir del setembre.L'executiu transalpí ha dissenyat dos escenaris a partir del 18 de maig. D'una banda, si es reobren les escoles, els alumnes hauran d'assistir-hi i acabar el curs, de forma presencial, les quatre setmanes restants i, per l'altra, si no ho fan, com tot apunta, mantenir la dinàmica d'aquestes darreres setmanes.

