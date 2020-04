Les altes ja representen més d'un terç del total de casos de coronavirus a Catalunya

No totes les xifres són negatives. A part del recompte de morts i nous contagis per coronavirus, el Departament de Salut també facilita diàriament el còmput de pacients de Covid-19 que han rebut l'alta en hospitals catalans. I els números que se'n desprenen no són, ni molt menys, anecdòtics: les altes representen ja més d'un terç dels casos totals registrats fins ara a Catalunya.En concret, aquells que havien estat ingressats i han pogut tornar a casa havent superat la malaltia superen ja, segons les dades del balanç oficial d'aquest dilluns al vespre, els 10.000, mentre que la xifra total d'infectats en territori català des de l'inici de la pandèmia és de 28.323.La tendència a la baixa en el registre de noves víctimes mortals es manté recompte rere recompte des de finals de la setmana passada. Tot el contrari que quan parlem de pacients recuperats. En els últims set dies, des del dilluns 30 de març, el nombre total d'altes s'ha més que doblat, passant dels 4.966 als 10.783 de les últimes 24 hores amb un creixement diari força sostingut.Des de l'inici de la pandèmia, el territori català ha sumat un total de 28.323 infectats. 4.345 d'aquests són professionals sanitaris.Arran de l'aixecament del perímetre policial que blindava la conca d'Òdena, el Departament de Salut ja ha informat que no facilitarà més dades específiques dels efectes de la pandèmia a la zona.

