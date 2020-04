Aquests són els països amb més morts per coronavirus

La pandèmia del nou coronavirus ha provocat la mort d'unes 75.000 persones al món, una crisi sanitària que ha deixat més d'1,3 milions de casos positius a 184 països i territoris, amb els Estats Units, Espanya i Itàlia al capdavant en el nombre d'infectats.Itàlia encapçala la llista quant al nombre de víctimes mortals amb més de 16.500 i comptabilitza més de 132.000 casos positius. De la seva banda, Espanya ja supera les 13.300 morts i ha passat per davant del país transalpí en nombre d'afectats, amb 136.000 infectats.Els Estats Units ja acumulen més de 368.000 contagis i uns 11.000 morts, dels quals prop d'una tercera part corresponen a l'estat de Nova York, on només a la ciutat homònima, sobre la qual regeix una ordre de confinament, s'han registrat unes 3.500 víctimes mortals.Alemanya, amb més de 103.000 contagis i més de 1.800 morts, i França, amb gairebé 100.000 infectats i gairebé 9.000 víctimes mortals, superen la Xina, origen de la malaltia, i on la pandèmia sembla que s'ha pogut contenir després de registrar uns 82.000 casos i més de 3.300 morts.L'Iran, el país més afectat de l'Orient Pròxim, continua amb més de 60.500 positius i 3.700 morts, mentre que el Regne Unit supera les 5.300 víctimes mortals després de comptabilitzar més de 52.000 casos positius, entre els quals el del primer ministre, Boris Johnson.

