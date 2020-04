El tancament dels CAP no agrada a les infermeres

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) creu que és "un greu error" tancar Centres d'Atenció Primària (CAP) i moure els professionals sanitaris a un hospital de campanya o hospital hotel per combatre el coronavirus.Consideren que, amb el trasllat dels metges i infermeres, s'està "desplaçant l'experiència i el coneixement de la comunitat a un altre àmbit que segur que no ajudarà les persones més vulnerables a mantenir, recuperar ni establir l'estat de salut", han manifestat en un comunicat aquest dilluns.Consideren també que molts pacients de Covid-19 podrien estar millor atesos pels professionals dels CAP al seu domicili "que en un pavelló deshumanitzat i sense els recursos adequats"; per això demanen al Govern reobrir els centres i derivar els pacients des d'aquí als hospitals quan sigui necessari.

