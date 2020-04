La Cambra de Comerç demana una sortida esglaonada del confinament

La Cambra de Comerç ha demanat una sortida esglaonada del confinament. Sobre la decisió del govern espanyol d'anar cap una sortida del confinament després de Setmana Santa, el president de la Cambra, Joan Canadell, ha afirmat avui que la prioritat és evitar un rebrot de la crisi sanitària i que el retorn al lloc de treball s'ha de subordinar al fet de poder disposar de prou tests.Canadell ha dit que en les actuals circumstàncies, tothom qui pugui treballar a casa ho continui fent i que seria aconsellable que la presència a les empreses no superés el terç del personal i sempre amb el màxim de protecció als llocs de treball, amb l'ús de mascaretes si hi ha companys a la vora.L'entitat ha presentat avui les seves propostes de mesures fiscals. "L'objectiu prioritari de la Cambra de Comerç és que cap empresa tanqui pel coronavirus", ha assegurat Canadell, que ha fet una compareixença que ha comptat amb la presència des de casa seva del catedràtic d'Hisenda Pública Guillem López Casasnovas, professor de la UPF i membre del consell assessor de la Cambra.Per Canadell, "les mesures adoptades pel govern espanyol són insuficients". La Cambra reclama la supressió del pagament fraccionat de l'impost de societats per a les petites i mitjanes empreses, pagament que s'ha de fer el 20 d'abril. Una supressió que s'hauria de fer ampliable als següents pagaments fraccionats mentre durin els efcetes de la crisi.La Cambra també demana actualitzar el crèdit fiscal amb l'Agència Tributària, abans de demanar un crèdit al banc, el que representaria l'actualització de les bases imposables negatives acumulades (impost de societats) i de les pèrdues a compensar (IRPF). També proposa canviar la modalitat del pagament fraccionat de l'impost de societats en funció del resultat de l'exercici.Hi ha dues modalitats per calcular el pagament fraccionat: la primera de caràcter general i la segona, en funció de la base imposable de l'exercici (obligatori per a les empreses amb facturació superior a 6 milions d'euros). Per aquesta segona opció, s'havia d'haver fet la sol·licitud abans de febrer. El problema recau en les empreses que no van fer-ho i ara es veuen obligades a fer un pagament a compte del resultat de l'any passat. Per això la Cambra proposa que Hisenda ampliï la possibilitat de fer el canvi de modalitat fins al 20 d'abril.Ahir, la Cambra va presentar un estudi comparatiu amb les mesures adoptades pels diversos estats europeus i pels Estats Units per respondre a la situació econòmica generada pel coronavirus en relació a les implementades per l'estat espanyol. El quadre comparatiu deixa a les clares que ESpanya està al darrere en moltes de les mesures d'ajuda a la represa de les empreses i els autònoms.

